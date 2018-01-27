﻿老夫老妻襯絕出巡 影后鮑姐陪方平買鞋

09年憑《天水圍的日與夜》封金像獎影后的鮑起靜，去年加盟無線參演《同盟》，雖成功殺入視后五強，惟最後敗給《不懂撒嬌的女人》的唐詩詠；不過志在參與的鮑姐對獎項抱平常心，早前就與結婚近40年的老公方平，拍拖到太古城行街Shopping。



鮑姐和方平當日襯到絕，齊以黑色打扮低調出巡，兩人走入一運動服裝店，順利睇中兩、三對鞋，之後就由方平埋單，鮑姐到門外企定定等老公碌卡找數，期間更有職員走近門外與她熟絡地傾計，似乎兩公婆都是該運動店的熟客。鮑姐等了一會兒，再走到收銀處會合老公，見老公埋完單就搭扶手電梯離開；不過警覺性甚高的她保持低調，甚少兩頭望，反而方平就很好奇，喜歡四圍望睇吓有甚麼最新產品，結婚近40年，果然夠默契！採訪：本報記者



