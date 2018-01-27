﻿任《鋒味》嘉賓 ﻿容祖兒﻿﻿被霆鋒整蠱﻿

之前幾集嘅《鋒味》都係喺中港澳三地拍攝，今日播出嘅一集終於可以進軍海外，就係香港人好鍾意去嘅泰國。作為海外第一站，霆鋒請嚟同門兼天后容祖兒做嘉賓，仲特別加入個樣勁似韓星宋仲基嘅小師弟明鵬，兩位紅人仲一齊叫佢做「小基基」，好搞笑。



之前《鋒味》喺揚州拍攝，仲要整挑戰二百人食用嘅大鍋揚州炒飯，當時病到冇晒味覺的霆鋒頂硬上，仲帶住阿嬌同超蓮在揚州捐窿捐罅掃街試食炒飯。病好加上媽媽狄波拉喺泰國長大，屬霆鋒半個主場，所以霆鋒一去到就已經相當百厭，不斷諗計整蠱祖兒同明鵬。



第一晚泰國拍攝，霆鋒就靜雞雞將明鵬嘅住宿調咗出戶外，即係本來瞓房，之後瞓街，用以「考驗」小師弟嘅性格同人品；另外，拍祖兒同明鵬喺街頭玩VR過山車時，又偷偷地增加咗隻Game嘅難度，連自己一個去旅行都敢嘅祖兒都嚇親，玩到「We嘩鬼叫」大叫好緊張。



