﻿一提周志文就唔識答 劉佩玥向陳凱琳求救

昨日，陳凱琳(Grace)及劉佩玥(Moon)穿上和服出席百貨公司開幕儀式，首穿和服嘅陳凱琳表現興奮，仲自爆已影相Send畀男友鄭嘉穎睇，另因為新劇《包青天》已開工，所以農曆年都要忙拍劇，至於情人節，Grace透露嘉穎已約咗佢一齊過。



劉珮玥被問到同緋聞男友周志文有無發展機會？佢即尷尬地問身旁的陳凱琳應如何回答，Grace表示發展中，因為她真的是發展中。Moon一臉苦惱：「這世界甚麼事都會有可能，我對感情是順其自然。」再問媽媽有否要求新年帶男友回家？「媽咪有問我，但我不會亂帶男士回家，因為近日她經常撈亂我同細佬個名，有時又嗌錯弟弟的名字，所以我怕帶男士回家時媽媽會說錯名字，令對方誤會我經常帶不同男士回家。」



