﻿兩年抱兩勁幸福 全智賢添丁母子平安

韓國女神全智賢，前年2月為富商老公崔俊赫誕下長子後，其後復出接拍韓劇《藍海傳說》與「長腿Oppa」李敏鎬談情；去年拍完該劇後，同年6月宣佈再次懷有身孕。不過全智賢雖是闊太，但佗B後仍有出席活動搵奶粉錢，9月時就曾出席冬季時裝活動，當時其肚皮已微微隆起，不過一臉幸福洋溢！



昨有韓國傳媒報道，全智賢於昨午約5時成功誕下第二胎，今胎同樣是B仔，現時母子平安，她亦正在休養。全智賢兩年誕下兩個男B，粉絲均留言恭喜她，她所屬的經理人公司代表亦感謝外界的祝福。圖：資料圖片







