﻿首位華人奪「Billboard偶像大獎」 杜德偉訂酒店房「造人」慶功

年過半百嘅杜德偉保養得宜，身形更加弗到漏油，舞台上一邊唱「脫掉、脫掉」，一邊剝衫，好多女粉絲為佢瘋狂尖叫。就算Alex前年榮升daddy，「男神」不時超黑超man爆做「湊仔公」都湊得型過人。近日，美魔男勇奪「偶像大獎」，之前美國天后級歌手Celine Dion都曾攞過，Alex表示2018年會努力做更多好音樂，但都會花時間跟仔仔共聚天倫：「每次見到囝囝接觸新鮮事物時的興奮表情，都會感染到我。」更坦言正努力「造人」，似乎好想生個「狗baby」喎！
樂做湊仔公
日前下午4時，Alex一家三口喺四季酒店搭(車立)落樓，行去ifc食tea醫肚後，再去超市買零食。穿上白色衞衣、cap帽豹紋褲嘅Alex，與同樣戴上黑色cap帽嘅肥B仔AJ父子裝出巡，可愛小AJ坐上購物車嘅baby seat，雙腳fing fing好得意。乖仔自得其樂，父母就有商有量揀baby food，仲買咗少量零食、啫喱仔等o氹阿仔。其後，父親發現阿仔睡魔急call，就抱起兒子，同囝囝睇嘢食。未幾，AJ火速入睡，杜太抱回愛子；老公快速排隊畀錢，齊齊走人。步出超市，廿四孝daddy即束上孭帶，負責孭重磅囝囝，然後一家三口行返四季酒店搭(車立)上房，直至翌日才退房離開。
採訪 : 張詠森、梁志明