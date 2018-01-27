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2018-01-27 列印
■杜太快手揀咗啲蘋果片、米餅等。
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日前，又見到杜太化晒妝專程去銅鑼灣city'super買咗堆有機嬰兒食品、蘋果片、野菜米餅等畀B仔，小AJ有父母疼愛槽肥，面圓肥嘟嘟，白淨可愛樣似足媽咪呀！
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