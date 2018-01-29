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﻿街頭笑住吹水等人 ﻿胡子彤歐鎧淳﻿﻿好Sweet﻿

2018-01-29 列印
■呢對小情侶邊笑邊傾邊等人。
■兩人形象好，所以經常獲邀出席商業活動。
■之前胡子彤（左三）跟古天樂及劉青雲拍電影。
■去年，胡子彤憑《點五步》得最佳新演員獎。
■2016年，歐鎧淳在奧運會開幕式擔任香港代表團持旗手。
■估計胡子彤要去名店借衫，但PR未到所以喺門口等。
■胡子彤入到名店咩都睇。
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　　25歲泳壇美人魚歐鎧淳，同一樣25歲嘅棒球運動員兼演員胡子彤拍拖年幾，有傳美人魚專心參加埋今年亞運後就會正式退役等嫁胡子彤，唔知傳聞真定假，但兩位年輕人拍拖相處好Sweet。早前見兩人喺畢打街等人，等人其間兩人有講有笑，雖然無拖無攬無錫錫，但隔住條馬路都Feel到兩位好恩愛。

　　憑《點五步》拎新人獎後，胡子彤簽經理人公司，片約、廣告不斷，因為唔係Sell靚仔，賣型格仲多客，上映中嘅《我的情敵女婿》、港台劇《沒有牆的世界VI》，仲有古天樂、劉青雲主演嘅《明日戰記》，後生仔大把世界。

正氣情侶

　　日前下午，呢對運動員情侶由ifc漫步行去畢打街，沿途無拖手，貼住行密密傾，似好朋友多過似情侶，行到畢打街Hugo Boss名店門外，兩人係咁發短訊疑似搵人，等咗十幾分鐘，有朋友到達仲帶兩人入Hugo Boss揀衫。兩人等候期間傾得好開心，呢Pair情侶令人感覺好舒服。

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