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﻿郭秀雲盼子勿「拍烏蠅」 傅明憲訪兩極圓夢

2018-01-29 列印
■郭秀雲農曆年將到泰國探望契媽嘉玲。
■傅明憲帶同愛犬行善。
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　　傅明憲（GiGi）和郭秀雲等，昨帶同愛犬出席《全城狗狗行善日》，有冰潛牌的GiGi透露繼之前去過北極，希望今個農曆年能到南極潛水，完成到訪兩極的願望，又謂已計劃了一年，預計此行約需十多天。

　　郭秀雲則帶了愛犬Ugly和巴西泰加蜥豆腐到場；談到近日有疑似非法繁殖野生動物場被搗破的報道時，她認為這些人必須受到懲罰。至於農曆新年，郭秀雲透露可能會跟兒子龐景峰及其女友到泰國探望契媽嘉玲、契爺姚武麟及陪伴二人去旅行，更笑言景峰現只忙於拍拖和拍戲，但不要忙「拍烏蠅」便可。

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