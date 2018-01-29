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﻿偕好友攜子女旅行 Yumiko呻攰過返工

2018-01-29 列印
■Yumiko前晚抱恙出席晚宴活動。
■Yumiko日前分享與女兒的沙灘照。 網上圖片
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　　鄭希怡（Yumiko）剛跟好友黃依汶、應采兒等共四個家庭一起外遊，她前晚抱恙出席一晚宴時，透露有可能是旅行時病倒，但已差不多康復了。Yumiko指這次外遊跟以往單身旅行時的感覺很不同，但有另類開心，尤其看到小朋友逐漸長大和生性；不過亦坦言跟小朋友去旅行，少不免會擔心很多事，真的比上班還累呢！

　　談到與黃依汶分別在社交網分享穿泳衣照，笑問可擔心身材比對方輸蝕？Yumiko笑稱要視乎如何比較，下半身晒長腿應沒問題。另外，對於梁漢文涉酒駕被捕，Yumiko揚言見到對方要打其手板，但最重要是人沒事。

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