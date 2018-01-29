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﻿胡定欣理解詩詠因經痛黑面

2018-01-29 列印
■定欣昨出席服裝店活動。
■定欣吸引不少粉絲到場支持。
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　　胡定欣昨到觀塘出席一服裝店活動，談到早前無線台慶頒獎禮上，出爐視后唐詩詠被拍得於蔡思貝奪「最受歡迎電視女角色」一刻黑面，定欣稱沒有留意，也不知原因。當傳媒告知詩詠解釋因經痛影響所致時，定欣稱：「女士這方面不舒服，真的會影響個樣。」

　　定欣其後表示：「我是過來人，得獎那刻真的一片空白，不知道自己在做甚麼也不知自己拿了甚麼，所以我很理解。（這是說唐詩詠黑面？）任何人都不知怎反應。」又稱其實每年頒獎禮都會有不同新聞，最重要是鼓勵，以及以開心角度去看這事。

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