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﻿近日忙為新戲宣傳 ﻿黃子華﻿﻿收工愛密封自己﻿

2018-01-29 列印
■雖然子華着住黑色衫又戴眼鏡同口罩，但佢一抬頭就認到佢。
■子華近日同阿佘忙為新戲宣傳。
■新戲中，子華要戴面具扮鬼扮馬。
■子華係蘇康囝囝嘅契爺，因為契仔嘅關係，Fans先知道子華咁鍾意小朋友。
■子華一向出街都愛密封，減少不必要嘅騷擾。
■子華密封自己喺鬧市慢慢行。
■子華八成時間都係耷頭行路。
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　　黃子華籌備兩年，有份編劇的電影《棟篤特工》將於賀歲檔上映，近日子華同女主角佘詩曼不斷為電影做宣傳，兩人互相吹捧，男讚女當年係姐仔o依家係巨星，女回禮男以前係人而家係神，互相哈哈哈帶過，做到宣傳又唔會悶親讀者，幾好吖。 採訪：梁志明

　　子華喺電影中飾演特工陳先生，因為夥伴一次無心之失慘被停職，仲得罪由阿佘飾演嘅女警，二十年來，陳先生一直鬱鬱不得志，更被阿佘運用職權處處針對，苦不堪言。子華拍嘅戲都唔算太好票房，希望今次例外啦。

密封都認到

　　當日晚上8點，戴帽加眼鏡加領巾加口罩嘅子華神喺利園附近出現，見佢行路八成時間耷低頭，久不久先望一望第二度，佢穿過Sogo再行去總統戲院附近，雖然佢密封自己，但偶然抬頭都畀百貨公司嘅化妝小姐發現，跟同事講:「黃子華呀。」子華去到戲院附近就上咗一棟樓，好耐都未離開。

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