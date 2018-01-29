  • 2018年1月29日 星期一
  • 11º
  • 70%
熱門： 萬寧錢大康流感隆胸猝死補選

日報新聞 > 娛樂

﻿狂做運動操弗身形 宣萱被讚似打女

2018-01-29 列印
■江美儀與黄浩然齊齊出席活動。
■宣萱每個星期會抽兩日做運動。
Previous Next

　　宣萱、江美儀與黄浩然等，昨日出席「單手掌上壓挑戰啟動禮」，宣萱還帶同愛犬現身，她透露愛犬前晚屙血，所以活動後要睇醫生。她表示若沒工作的話，每星期會抽兩日做運動，雙手做到掌上壓已經好開心，一直以為自己好健康，3年前開始做運動，第一堂做到面青口唇白，差點要叫救護車，她發覺做運動後體力明顯有改善。問到在健身室可有遇到合眼緣的異性？宣萱自言做運動時非常集中精神，之前還有化妝師指她操到似打女，但自己沒興趣做打女，自覺身手不夠靈敏怕打傷人。

　　另外，江美儀帶同兩頭愛犬前來，她表示電視節目《街市遊樂團》完成最後一集拍攝後，將衝出香港到東南亞取景。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd