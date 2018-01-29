另外，江美儀帶同兩頭愛犬前來，她表示電視節目《街市遊樂團》完成最後一集拍攝後，將衝出香港到東南亞取景。
狂做運動操弗身形 宣萱被讚似打女
另外，江美儀帶同兩頭愛犬前來，她表示電視節目《街市遊樂團》完成最後一集拍攝後，將衝出香港到東南亞取景。
傅家俊視網膜退化 休戰
數月排名勢跌 香港桌球「神奇小子」傅家俊昨天突然在社交網站專頁上發佈短片，稱其左眼視網膜退化，早前接受了激光手術，醫生建議他暫時讓眼部休息，故未來幾個月將不會參與任何賽事。世界桌球職業賽賽季每...
2018-01-29
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頭魚拍賣90萬新高價 瀋陽冬捕節網三萬公斤魚
遼寧瀋陽日前舉辦第六屆康平卧龍湖大遼文化冬捕節，吸引近十萬名遊客參加。今屆冬捕節頭網更捕得三萬餘公斤，其中的頭魚更以歷史新高的人民幣逾七十一萬（即港幣約九十萬元）賣出。另外參加活動的遊客更可坐馬拉爬犁，馬拉帳篷裏面亦有火爐取暖，並提供地方特色小吃。 第六屆康平臥龍湖大遼文化冬捕節於上周六，在當地臥龍湖康橋廣場舉行開幕式，今年頭網出三萬多公斤的魚，頭魚以高價人民幣七十一萬八千八百八十八元交易（即約港幣九十萬零三千零二十二元）。開幕式上亦安排了大遼皇家捺缽祭祀儀式、如「破冰尋魚」古法捕魚等傳統冬捕內容，並邀遊客一同品嚐在「大遼第一鍋」裏新鮮出鍋的左五福魚湯。 此外，當地亦為冬捕...
2018-01-29
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法國「廚神」出殯 數百廚師送最後一程
有「廚藝教父」之稱的法國廚神包庫斯於本月二十日離世，享年九十一歲，他的葬禮於上周五在里昂舉行，數百名廚師身穿白色的廚師服送他最後一程，並向其致送最高的敬意。另外，廚師界傳奇人物艾倫．杜卡斯及喬爾·侯布雄亦有前來送別包庫斯。 由於包庫斯患有柏金遜症，有報道引述里昂當地的廚師稱，他是在自己的餐廳內逝世的。法國總統馬克龍知悉消息後，稱包庫斯是「傳奇人物」，指他改革了法式烹調，他的離去令全法各地的廚師都在廚房中為他同聲哭泣。 包庫斯的葬禮於本月二十六日在里昂主座教堂舉行，紀念儀式上放了一張他身穿廚師服、戴廚師帽，單手托着頭的照片，前來送別的廚師來自世界各地，他們亦穿上白色工作服，坐...
2018-01-29
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東港城每呎1.9萬創新高
近期特色戶有價有市，將軍澳東港城錄「跳價」成交，一個複式平台特色戶，每方呎造價達19002元，較屋苑舊紀錄高出30%。 香港置業助理分區董事劉浩勤表示，東港城6座頂層複式D室連平台特色戶，面積892方呎，以1695萬元易手，呎價達19002元，成交呎價較舊紀錄高30%。 太古城連錄同類新高易手 原業主於1998年10月以875.4萬元購入。他說，該屋苑造價新高於上年8月錄得，8座高樓H室複式戶，面積1075方呎，作價1580萬元；呎價新高於去年12月錄得，7座高層F室，面積463方呎，每呎14860元。 中原資深區域營業經理張光耀表示，太古城鳳山閣高層A室，面積530方呎，...
2018-01-29
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獲雅居樂綠地全力支持 雅生活招股集資47億
大市暢旺，新股上市也接踵而來；由雅居樂（3383）分拆的雅居樂雅生活（3319）集資最多47.29億元，暫時為今年集資最多的新股。將於今日於主板掛牌上市的歐化國際（1711），上周五暗盤收報1.07元，較上市價0.56元大幅升91%，每手1萬股帳面賺5100元。 雅居樂雅生活每股招股價介乎10.8至14.2元，每手250股，入場費3586元，資金將用於收購，執行董事兼董事會聯席主席黃奉潮表示，內地市場較為分散，為公司帶來併購機會，預計今年內將會在該方面有所作為，而兩大股東雅居樂及綠地擁有不少資源，相信會毫無保留予以支持。 上市發行3.33億股，滙豐及華泰金融控股為聯...
2018-01-29
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靚罰球開齋 科蘭係得嘅
科蘭開齋！這名烏拉圭球星昨領港超一哥傑志，在聯賽輕鬆大炒包尾大幡標準流浪7:0外，個人更貢獻兩球，包括射入一記招牌遠距離靚罰球，讓近千五名球迷拍爛手掌。主帥朱志光喜見科蘭漸入佳境，更大讚他的世界級傳送和比賽態度，刺激全隊發憤圖強，向本地賽及亞冠兩條戰線昂首進發。 昨午一戰，本月中加盟傑志的科蘭繼續成為焦點，經歷兩仗熱身後，今仗終在三十八分鐘把握罰球機會，離門三十多碼一射破網，以招牌遠射助新東家領先1:0。傑志也愈踢愈順，其後再入一球的科蘭更頻頻作出致命傳送，造就其餘鋒將盧卡斯、艾力士和福保羅也各有士哥，終以7:0大炒流浪，並以廿九分續高踞榜首。
2018-01-29
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成都無人超市開業四月倒閉
成都首間無人超市「GOGO無人超市」於去年開設後，雖然隨即引起一陣熱潮，但據當地傳媒報道，上述的無人超市開業四個月後，突然傳出停業消息，並指有員工仍被拖欠工資。不過「GOGO無人超市」澄清，超市項目只...
2018-01-29
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為突宣佈入伍道歉 鄭容和最後港騷感動爆喊
韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和前晚在港完成入伍前最後一場演唱會，離別在即，容和一度爆喊，並就突然宣佈入伍向粉絲致歉，更相約大家兩年後再聚。本報記者 鄭容和最近爆出享用特權入讀慶熙大學風波，還被指要極...
2018-01-29
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社論——流感太惡 護孩防線太鬆
踏入冬季流感期第三周，其中乙型流感山型系病毒株來勢洶洶，感染者最嚴重可引起腦併發症致死亡，迄今已有兩名兒童因流感而導致併發症身亡，更令人憂慮的是，兩名死者都沒有注射預防流感疫苖。為保護幼少生命，各界應尋求更積極抵抗冬季流感的方法。 冬季流感期對人們的威脅，不止是本港面對的公共衞生問題，而是整個北半球入冬後共同面對的挑戰。內地多個省份出現流感高峰期，發生搶購特敏福情況。日本亦出現流感潮，有逾百學校須停課。美國的情況好不了多少，因流感而死亡的個案時有所聞。 根據衞生署的流感監察數據，冬季流感期第一周錄得二十六宗學校和院舍爆發，涉一百九十人，到第二周已激增逾兩倍至八十宗，涉及五百...
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重點出擊——善財到轉谷會啱
據天文台預測，周三最低氣溫只有六度，到時更可能有雨，在此情況之下，正正就是尋找冷門寶藏的好時機，今日先推介有淋地賽績馬「善財到」。 在季初首仗，「善財到」一出即勝田草千六米，其實難度甚高，雖知道此駒初出未熱身，更要遇上雨中作賽，氣量需求方面比跑正常場地要求更高，更難得的是牠擊敗今季已經四捷兩位「紅衣優駿」，而後駒當時是佔有熱身之利。筆者不敢妄下判斷「善財到」往後成就，但推測其軟慢地優勢比乾快場地為佳。 「善財到」之後未能再捷，除因場地因素外，步速形勢亦成為牠另一絆腳石。先在總場次220千四米，首兩段步速超快，此駒卻是前置馬之中名次最佳一駒，而受惠步速及場地卻是「白鷺飛翔」、...
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