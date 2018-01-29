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﻿JW自認細膽唔敢玩笨豬跳

2018-01-29 列印
■JW自言年紀愈大，愈唔敢玩刺激的遊戲。
■洪卓立笑指拍台劇時已察覺到阿嬌拍拖。
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　　王灝兒（JW）及洪卓立（Ken）昨日出席《香港青年聯合「愛家日」》活動，JW提到好友何超蓮在真人騷中玩離地逾百米的鞦韆時，大叫對方太大膽、好黐線！她自爆人愈大、膽愈細，畀幾多錢她也不敢跳降傘、笨豬跳等玩意，試過一次潛水，正因太驚一直拖着教練不肯下水。

　　另外，Ken談到與鍾欣潼（阿嬌）、賀軍翔合作的台劇將於3月播放時，被問到阿嬌與寶島男友賴弘國是否在拍劇期間開始拍拖？Ken爆料指當時已感覺到阿嬌春風滿面；至於自己就回憶起當年在台灣拍劇因肺積水而辭演一事，因重遇當年的團隊很感動。

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