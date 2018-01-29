  • 2018年1月29日 星期一
  • 11º
  • 70%
熱門： 萬寧錢大康流感隆胸猝死補選

日報新聞 > 娛樂

﻿蘇永康指梁炳心情跌到谷底

2018-01-29 列印
■蘇永康笑言要買少兩件衫供樓。
■梁漢文日前涉酒駕被捕。 資料圖片
Previous Next

　　蘇永康昨日出席慈善活動，他表示患上重感冒和喉嚨痛逾一星期，奈何太太不在港，兒子又扭抱，為免傳染，決定先幫囝囝戴上兒童口罩再抱，才解決問題。

　　此外，最近豪花近3,000萬元購入豪宅的康仔，謙稱要開始買少兩件衫兼努力搵錢應付。談到梁漢文（梁炳）涉酒駕一事，他謂：「我們Big Four是一條心，所以已很嚴厲譴責佢，佢亦知道這種行為絕不能接受，非常內疚，心情差到跌落谷底，始終有官非在身，請大家給予時間讓他改過。至於他的工作可有受影響，就留待老闆任賢齊交代吧。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd