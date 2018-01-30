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﻿歌手戴白玫瑰抗性侵 ﻿Bruno Mars掃7獎威盡格林美﻿

2018-01-30 列印
■Bruno Mars奪7獎成格林美大贏家。美聯社
■Lady Gaga以純白造型演出。美聯社
■Miley Cyrus咬白玫瑰行紅地氈，聲援反性侵運動。 美聯社
■Jay Z全晚食白果，與太太Beyonce及女兒在台下睇騷。網上圖片
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　　美國年度樂壇盛事格林美頒獎禮昨有別以往，今年移師到紐約舉行，但主持則繼續由英國名嘴James Corden擔任，今年大贏家落入奪7獎的男歌手Bruno Mars手中，而獲8項提名的饒舌歌手Jay Z則食白果。

　　賽前大熱的Bruno Mars橫掃R&B界別獎項，以及年度專輯、年度製作及年度歌曲等7大獎成為大贏家。Bruno在年度歌曲方面擊敗Jay Z的《4︰44》及Luis Fonsi和Daddy Yankee的洗腦神曲《Despacito》，Bruno感激所有幫助過他製作歌曲的好友。

　　至於饒舌界別，就是Kendrick Lamar的天下，他贏得最佳饒舌演繹、饒舌歌曲、饒舌專輯和最佳饒舌/歌唱演繹4項大獎，連同憑《Humble》再奪最佳音樂錄影帶，一共贏得5獎。與Kendrick一齊奪最佳饒舌/歌唱演繹的Rihanna有份演出，她穿上粉紅色性感舞衣演出。英國歌手Ed Sheeran憑歌曲《Shape of You》獲頒最佳流行歌手演繹，而《÷》就奪最佳流行歌手大碟，不過他未有到場。Jay Z雖獲8項提名，但全晚齋坐食白果，未有獲獎。

  繼金球獎女星穿着黑色衣服無聲抗議荷里活性侵後，昨晚的格林美嘉賓就戴上白玫瑰花，女歌手Lady Gaga、Miley Cyrus等都有響應反性侵運動「#MeToo」和「Time's Up」；曾控告經理人Dr. Luke性侵的歌手Kesha帶領Cyndi Lauper、Camila Cabello等唱出啟發自性侵經歷的歌曲《Praying》，令全場感動。

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