﻿歌手戴白玫瑰抗性侵 ﻿Bruno Mars掃7獎威盡格林美﻿

賽前大熱的Bruno Mars橫掃R&B界別獎項，以及年度專輯、年度製作及年度歌曲等7大獎成為大贏家。Bruno在年度歌曲方面擊敗Jay Z的《4︰44》及Luis Fonsi和Daddy Yankee的洗腦神曲《Despacito》，Bruno感激所有幫助過他製作歌曲的好友。
至於饒舌界別，就是Kendrick Lamar的天下，他贏得最佳饒舌演繹、饒舌歌曲、饒舌專輯和最佳饒舌/歌唱演繹4項大獎，連同憑《Humble》再奪最佳音樂錄影帶，一共贏得5獎。與Kendrick一齊奪最佳饒舌/歌唱演繹的Rihanna有份演出，她穿上粉紅色性感舞衣演出。英國歌手Ed Sheeran憑歌曲《Shape of You》獲頒最佳流行歌手演繹，而《÷》就奪最佳流行歌手大碟，不過他未有到場。Jay Z雖獲8項提名，但全晚齋坐食白果，未有獲獎。
繼金球獎女星穿着黑色衣服無聲抗議荷里活性侵後，昨晚的格林美嘉賓就戴上白玫瑰花，女歌手Lady Gaga、Miley Cyrus等都有響應反性侵運動「#MeToo」和「Time's Up」；曾控告經理人Dr. Luke性侵的歌手Kesha帶領Cyndi Lauper、Camila Cabello等唱出啟發自性侵經歷的歌曲《Praying》，令全場感動。