  • 2018年1月30日 星期二
  • 88%
熱門： 呂麗瑤補選寒潮鄭若驊流感

日報新聞 > 娛樂

﻿Kinki Kids 變超級撒亞人谷遊戲

2018-01-30 列印
■Kinki Kids為《龍珠》手機遊戲，化身超級撒亞人。
Previous Next

　　日本動漫《龍珠》90年代起開始風靡亞洲，3年前更進軍了手機遊戲界，同樣大受歡迎，為了紀念該遊戲推出3周年紀念，邀請了人氣尊尼組合Kinki Kids拍攝了一段宣傳短片，繼續力谷該遊戲。

　　Kinki為《龍珠》拍攝了兩段短片，其中一段片中，束着長髮的堂本剛見到光一的超級撒亞人髮型，竟然問光一是否換了新髮型，光一立即「發火」變身，相當搞笑。而另一段短片中，大粒龍珠在各個地方出現，包括街市、保齡球場，其後二人以超級撒亞人髮型現身，更集合了7粒龍珠一起召喚神龍，令Kinki與《龍珠》的fans看得十分開心。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd