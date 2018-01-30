  • 2018年1月30日 星期二
  • 88%
熱門： 呂麗瑤補選寒潮鄭若驊流感

日報新聞 > 娛樂

﻿江嘉敏王浩信齋傾劇本 洪永城沒時間約詩詠慶祝

2018-01-30 列印
■江嘉敏（右三）等出發到菲律賓拍外景。
■洪永城與黃心穎齊為《丫鬟》試造型。
Previous Next

　　洪永城、黃心穎、湯洛雯及謝東閔等昨為無線新劇《丫鬟大聯盟》試造型，當中洪永城扮演風流倜儻的少爺，但其「二撇雞」造型卻被指似「鹹濕佬」；對此他透露已為該劇試過不同造型，覺得劇情上有鬍子較適合。問是否已邀約前度唐詩詠慶祝對方封視后？洪永城稱暫未有時間，覺得有心恭喜替她開心已經夠。追問是否與詩詠復合？他稱暫只可以說是好朋友階段。

　　另外，江嘉敏、劉穎鏇等昨啟程飛赴菲律賓為新劇《兄弟》拍外景，最近跟江嘉敏傳緋聞的王浩信自行入閘未有現身。對於與王浩信傳緋聞，此行可會避忌點？江嘉敏說：「媽咪都有問我，佢都明白，我冇乜避忌，O依家溝通都係傾劇本，最多問去邊食飯，如果咁都被人講就唔講嘢。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd