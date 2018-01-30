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﻿公然向翠如表白　蕭正楠：未來最緊要有你

2018-01-30 列印
■蕭正楠與女友黃翠如情侶檔出席活動。
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　　蕭正楠（Edwin）與女友黃翠如昨日再以情侶檔出席活動，Edwin被問到將來的家居是怎樣時，他公然放閃向翠如說：「最緊要有你！」全場嘩然。Edwin隨即大爆女友早前旅行時買碗碟刀叉放滿兩個行李箱，但他表明銀包沒有大出血，因女友獨立大家分得好清楚，不過被問到婚後翠如就會用他的錢時，Edwin則笑言：「希望佢用到，哈哈！」

　　問到今年情人節怎樣過？翠如表示已十年沒有一家去旅行，故會在情人節及新年期間一齊外遊。問她Edwin是否已是家中一份子？她坦言：「佢仲未係，未有份，而情人節又冇時間慶祝，（你哋好似過咗蜜月期？）係吖，好冷淡，我哋工作先見到面。」

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