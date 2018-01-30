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﻿趙學而為個唱增肥操肌

2018-01-30 列印
■趙學而於4月底首踏紅館開騷。
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　　趙學而入行30年首踏紅館開騷，昨日在記者會上宣佈於4月28日舉行《趙學而Right On Time》演唱會，還被司儀阮兆祥要求她在個唱上穿三點式，但她坦言身形太瘦穿三點式不好看，自嘲多年都是「嘥」米飯，不過仍會努力增肥和操肌。

　　她透露得到許多朋友的支持，爭相做演唱會的表演嘉賓，除了劇集《皆大歡喜》一眾演員，她想邀請梁朝偉和王傑，又希望周潤發和葉德嫻等前輩來捧場。問到會否讓老公上台？她指老公不擅辭令，應該不會上台。

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