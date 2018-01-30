﻿首獲邀出席「世界經濟論壇」 李丞責 陪遊瑞士賀老婆生日

集世界國家領袖參與的「世界經濟論壇」已於18年1月23日至26日在瑞士滑雪勝地達沃斯召開，香港首次在該論壇設館，著名堪輿學家李丞責博士也獲邀做嘉賓，並現身「香港之夜」宣揚中華傳統文化。李博士的太太劉倩婷（Sandy）也有同行，上周三（24日）正是Sandy的32歲牛一，她稱未試過在外地過生日，今次為老公的文化事業放眼世界、日夜趕行程都幾辛苦，所以李博士工作完後即陪太太在當地遊覽過甜蜜生日。



今年「達沃斯世界經濟論壇」有60位來自不同國家或地區的領袖參與，焦點盡在首次出席的美國總統特朗普身上，而中國就派出習近平的「國師」劉鶴出席，而香港特首林鄭月娥也有現身，場面盛大。香港首次在論壇設館，並邀請李丞責博士任嘉賓，而李太Sandy亦有同行。由香港主辦方舉辦的「香港之夜」，邀請了世界各地高官、巨賈作經濟討論及文化交流，李博士也榮幸能到台上暢談天地人關係、六十甲子印證預測、易經看經濟對應科學數據，他還笑談相學、行為學對應等。



名人邀請合照



活動上，李博士巧遇楊紫瓊老公Jean Todt，原來二人都是天珠的愛好者，一見面便一齊研究，Jean更表示很喜歡李博士頸上的天珠。Sandy續稱一向內斂低調的李博士，獲不少參與人士主動邀請合照，包括各國商界重量級領袖及名人，令他受寵若驚，連財經雜誌《福布斯》的CEO Mike Federle也跟他們合照留念，李博士覺得好難得。



瑞士大歎美食



24日亦是Sandy的牛一，李太一向為推動老公的文化事業努力，今次便日夜趕行程到達沃斯出席論壇，事前亦推掉很多朋友約她慶祝生日的聚會，此舉令李博士非常感動，所以論壇完結後便陪伴太太在瑞士遊覽慶生，Sandy稱：「上次去瑞士已經係生女之前，所以重遊舊地特別回味。」加上當地的美酒美食好吸引，除了芝士火鍋，甜品和朱古力都好出色，Sandy笑言食到好滿足。







撰文：李佩儀