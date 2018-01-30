  • 2018年1月30日 星期二
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﻿重遊蘇黎世

2018-01-30 列印
■李博士到達瑞士達沃斯，並準備出席世界經濟論壇。
■劉倩婷再遊蘇黎世，走在街上甚回味。
■今次李氏伉儷寓工作於娛樂，順道在當地遊覽。
■由蘇黎世往達沃斯，沿途景色非常美麗。
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  今次李博士與太太Sandy逗留在瑞士約一星期，Sandy稱之前曾去過瑞士幾個大城市如伯爾尼、日內瓦、蘇黎世及滑雪聖地采爾馬特和少女峰等。今次重遊蘇黎世都開心，因覺得當地空氣好又風光如畫，城市整潔，當地人更是友善，她續說：「先進之餘亦有文化底蘊，令人感到安逸。」
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