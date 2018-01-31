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﻿李丞責大談狗年運勢 鼠牛虎兔生肖宜忌

2018-01-31 列印
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　　狗年即將來臨，著名堪輿學家李丞責博士在此向大家拜個早年，並大談來年運勢。他稱今年有「喜慶星」和「九紫星」轉入中宮，很多皇室、領導高層添丁，亦有國際盛事產生。「五黃星」轉到北位，北屬水，代表北方國家或北邊地方易有水災、冰災或交通等問題出現，而五黃亦代表血光之災，可能是災難、是非在北邊發生，這可能與北韓有關。由於海面或水面易生意外，如長期在船上工作或坐郵輪去旅行的朋友要特別小心。香港地產仍然興旺，因「三碧星」到東北位，今年競爭較大，守候多時或正在找合適房地產的朋友有機會上車；因「六白星」到西南位，可能有些福利性的房屋出現，但投資豪宅就要多加留意。

撰文：李佩儀 攝影：李維隆 協力：袁東亮
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