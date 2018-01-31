  • 2018年1月31日 星期三
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﻿鼠 1960、1972、1984、1996

2018-01-31 列印
岑麗香
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整體：在感情和人事方面有機會冰釋前嫌，而法律和租務問題可考慮在今年解決。需留意長輩健康，最好不出席白事或醫院等地方。

財運/事業：引入新思維易成功；鼠人的財運比預期的好，很多利益是因禍得福獲得。

愛情：感情要行前一步解決，並要提防有分手或感情未能成功的可能性。

健康：身體易有損傷，喜歡水上運動要特別留意，另有水火之險，家庭主婦下廚要小心。
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