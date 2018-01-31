  • 2018年1月31日 星期三
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﻿牛

2018-01-31 列印
劉德華
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1961、1973、1985、1997

整體：人緣桃花運非常好，要不恥下問，借助他人之手，在穿針引線的機會下，無論是愛情或事業都相當順利。

財運/事業：大權在握，正財運不錯，但小心財務糾紛和財物損失，不要借錢給親友。

愛情：愛情運不會太差，若婚姻出現問題或過往愛情路不順暢的女士，今年易受人誤會。

健康：今年做劇烈運動要小心，做身體檢查可減少問題出現，注意瘡、皮膚或眼睛等疾病。
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