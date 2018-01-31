  • 2018年1月31日 星期三
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﻿虎

2018-01-31 列印
吳雨霏
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1962、1974、1986、1998

整體：官非口舌要提防，亦有小人篤背脊，今年閒事莫理、少聽人非。如果考慮投資房地產，可能有需要延遲一點時間。

財運/事業：今年像在頒獎台上可以坐二望冠，見工、見學校相當滿意；收入多是暗財、偏財。

愛情：感情未有新突破，但維持感情相當好，看有冇機會在夏天時識到屬馬的朋友。

健康：因思考或疑慮太多引致失眠，令自己有壓力，宜調整身心，回復精神。
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