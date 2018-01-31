  • 2018年1月31日 星期三
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﻿兔

2018-01-31 列印
甄子丹
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1963、1975、1987、1999

整體：今年幾好，因為兔和狗是六合、合太歲的意象，代表當時得令，無論人際關係和機會都有好多，尤其在農曆七、八、九月要好好發揮。

財運/事業：事業因某事影響停滯，另外有小破財，今年宜節儉一點。

愛情：原本感情安逸，但因有「咸池」和「桃花」變得緋聞重重，易誤交損友，小心墮入桃花劫。

健康：因身體透支過劇需要休息，如果是運動員要好好調整身體機能，筋骨和氣管問題需要特別留意。
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