  • 2018年1月31日 星期三
  • 95%
熱門： 性侵羽絨寒潮怪獸大廈流感

日報新聞 > 娛樂

﻿梁漢文涉醉駕停工任賢齊讚知錯能改

2018-01-31 列印
■小齊指藝人要做好榜樣，酒後不應駕車。
■Edmond日前涉醉駕被捕後獲保釋。 資料圖片
Previous Next

　　任賢齊（小齊）前晚擔任亞視數碼媒體啟播典禮壓軸表演嘉賓，他謂首次入亞視，多個平台發揮是好事。

　　談到旗下藝人梁漢文（Edmond）涉醉駕案件時，小齊謂Edmond已知錯並很後悔，亦發聲明表明會面對責任。會否勸Edmond少飲酒？小齊說慶功宴或喜慶時難免會飲酒，但緊記酒後不可駕車，藝人要做好榜樣，管好自己。問到會否擱置為Edmond入紙申請紅館個唱？小齊表示公司討論中，有待有關案件法律裁判後再談。小齊指Edmond是好人，又指對方勇於面對，並說會努力改進，知錯能改。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd