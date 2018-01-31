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﻿阿Sa張繼聰擔任金像獎司儀

2018-01-31 列印
■阿Sa和張繼聰專誠探蓮姐（中）班。
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　　第37屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月15日舉行，大會昨宣佈將由張繼聰及「主持新丁」蔡卓妍（阿Sa）擔任司儀；兩人日前專誠到本屆「專業精神獎」得主楊容蓮（蓮姐）的工作現場探班，阿Sa更送抱祝賀蓮姐獲獎，場面溫馨！

　　有「茶水蓮姐」之稱的楊容蓮入行30多年，曾為逾百套港片工作，一直深得台前幕後人員敬重，故大會頒獎以表揚她的專業貢獻。

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