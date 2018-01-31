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﻿太陽閔孝琳夏威夷晒恩愛

2018-01-31 列印
■太陽和閔孝琳拍拖影靚相。網上圖片
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　　韓國天團BIGBANG成員太陽，將於今周六在仁川迎娶閔孝琳。一對準新人月初在夏威夷為一雜誌影靚相，可見兩人在鮮花包圍下，以全黑Look恩愛示人，孝琳更豪晒靚髀！另一張照片則只見兩人的手，甜蜜地拖到實兼晒婚戒！太陽亦特別找好友、曾為《吸血新世紀4：破曉傳奇》設計浪漫樹林婚禮場景的Youngsong Martin，擔任和孝琳的浪漫婚宴設計工作。

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