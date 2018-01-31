  • 2018年1月31日 星期三
  • 95%
熱門： 性侵羽絨寒潮怪獸大廈流感

日報新聞 > 娛樂

﻿爭食頭啖辣

2018-01-31 列印
■鄭伊健和陳小春早前去台灣食「麻神」時被店員集郵。
■招牌菜果凍鴨血，以真空包裝運港，煮足48小時，吸滿麻辣湯汁好入味。
Previous Next

　　上月底喺金朝陽中心開業嘅「麻神」，在台灣極出名，捧場客有周杰倫、林俊杰，蕭敬騰、那英等，據知本港開業後，一眾食開嘅星級fans鄭伊健、陳小春、黃偉文、何超儀等已陸續捧場，其中元旦當晚同場分別有城城、古巨基和江美儀等，星光熠熠。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd