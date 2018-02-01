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﻿處男廣告有艷福 薛世恒Chok爆冧女

2018-02-01 列印
■說明說明說明說明■拍廣告時，Daniel與女模「愛的抱抱」有貼身接觸。
■愛狗的Daniel，興奮為賀歲動畫配音。
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　　由商界轉戰娛樂圈的薛世恒（Daniel），繼早前首次接拍內地相親真人騷《愛的時差》後，近日勤做gym修身，為美容護膚中心拍攝處男廣告，奉旨冧女。Daniel應導演要求連環Chok樣及即場跳舞，他笑說：「第一次拍廣告好享受過程，因為要表達『暖男』嘅感覺，代入咗後，發現原來自己都有呢一面，同埋都可以Chok喎。」當日，他更獲好友陳敏之送上自家曲奇到場打氣。

　　另外，Daniel亦首次為動畫《狗仔有喜事》內主人爸爸一角「泰德」聲演。他坦言比演戲更難：「夾準卡通人物嘴型，又要演戲，要咬準每一個字，好大挑戰！」

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