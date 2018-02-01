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﻿龔嘉欣自認變態　想同沈卓盈一齊沖涼

2018-02-01 列印
■嘉欣希望劇集反應更好，有機會搵真銀。
■陳凱琳話嘉穎畀嘅演戲意見會好上心。
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　　龔嘉欣及陳凱琳昨日現身商台為TVB劇《平安谷之詭谷傳說》宣傳。對於劇集口碑唔錯，嘉欣希望「少婦聯盟」有機會做商演搵外快。

　　嘉欣提到，去年12月「少婦聯盟」本有機會到非洲拍攝旅遊特輯，但因各人檔期問題而取消。現正積極再次度期中，拍攝地點希望係陽光與海灘。她坦言着比堅尼是必須的，她笑說：「最希望可以同沈大師（沈卓盈）一齊沖涼，佢有啲地方特別突出。雖然我好變態，但係我都係女仔嚟，哈哈！」

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