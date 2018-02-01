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﻿分析龍蛇馬羊生肖運勢李丞責﻿﻿﻿批屬蛇有機會結婚﻿

2018-02-01 列印
■李丞責博士今年推出的《2018狗年運程－汪汪發財》內容豐富，隨書更附送行運秘笈。
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　　　　著名堪輿學家李丞責博士今日繼續為大家暢談狗年運勢。他稱中國人是龍的傳人，「龍」求創新，但與安定的「狗」有牴觸，恰巧「萬世師表」孔子也屬狗，代表着教育、哲學、理念和制度、法律都會有大改革，但因與社會大趨勢背道而馳而需要磨合。而文昌位今年去到南邊，去年雞年南邊的五黃位代表火，雞年的火非常多，恐怖襲擊、大型火災和火山爆發都發生過，狗年水的問題多，而火的問題得以緩和。因南邊也是文昌位，代表着科技、燃料、能量、能源或網絡世界，並有跨越和創新之意，不知會否推出更多新型手機或電腦？除了在電腦科技上有大躍進，華人也有機會在這方面獲獎。撰文：李佩儀 攝影：李維隆 協力：袁東亮

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