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﻿龍

2018-02-01 列印
文詠珊
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1964、1976、1988、2000

整體：屬龍的朋友今年宜做些令自己有短線鼓勵的事，太大理念反而令自己失敗時難以振作。

財運/事業：今年宜長線投資，因短線投資易破財；另與上司關係易生摩擦，要盡量守口如瓶。

愛情：男性屬龍的朋友與女友易有拗撬、爭吵又多，如果女性屬龍的朋友則問題不大，但要提防女小人。

健康：要注意長輩的健康問題，自己則要留意皮膚和腸胃等問題，另壓力非常大宜調整身心。
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