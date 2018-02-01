整體：屬蛇的朋友若要高空工作要小心，揸飛機、坐飛機和跳降傘要可免則免，而人事上有生離死別要調整，另養寵物要小心。
財運/事業：正財不錯，有機會創業，從事專業工作的朋友亦有機會加人工，留意農曆四月、十月可能破大財。
愛情：紅鸞星動，如果要拉埋天窗，屬蛇的朋友今年充滿動力，已婚的朋友也可考慮添丁。
健康：健康運不穩定，周身都似乎感覺不妥；而身體的疾病有機會在外地感染，要小心！
灣仔沙中線地盤再發現巨型炸彈。繼上周六警方花逾一天時間拆解一個美軍千磅炸彈後，昨天再有一枚疑似同型號炸彈出土。警方爆炸品處理組指出，這枚炸彈非處於平地，拆解更艱巨，需時更長。現場所見，炸彈土層上方附近...
2018-02-01
英國首相文翠珊展開上任後首次訪華行程，率領包括五十名商界領袖的龐大商務代表團。文翠珊出發前表示，希望訪問可為兩國打造「新黃金時代」，預料此行將聚焦於強化英國脫歐後的雙邊貿易關係。 文翠珊專機昨日上午飛抵湖北武漢，隨即前往武漢大學與學生交流，並與中方達成教育領域合作項目，包括未來兩年增加英國數學老師來華交流學習，預計可為英國方面創造大量就業機會。文翠珊下午飛抵北京，與總理李克強共同開啟新一輪中英總理年度會晤。 文翠珊今天將與國家主席習近平會晤，雙方預料將談及兩國貿易、北韓局勢等多個議題，其間亦可能會談到香港情況。「末代港督」彭定康在文翠珊出發前，曾去信要求表達關注香港政治情況...
2018-02-01
美國總統特朗普當地星期二（香港時間周三早上）發表任內首份國情咨文，主題是「構建一個安全、強大及令人自豪的美國」。特朗普在國情咨文中，呼籲國民團結，民主共和兩黨加強合作，又把中俄列為對手，認為兩國「挑戰美國利益、經濟及價值」。 特朗普在國情咨文中，提到上任首年在經濟取得的政績，包括獲國會通過的減稅法案，指減稅計劃讓三百萬名勞工受惠。在國際關係上，特朗普提到美國正面臨恐怖威脅，形容中俄兩國是「敵對對峙」，認為中俄「挑戰美國利益、經濟及價值」。特朗普要求國會給予美軍完整預算，以維護安全，又指為應對北韓威脅，應提升美軍的核武實力。此外，特朗普表示為了根除伊斯蘭國，美國會繼續使用關塔...
2018-02-01
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理黃少明表示，將軍澳東港城2座低層E室，面積619方呎，屬3房連套房間隔，獲同區換樓客承接，成交價約798萬元，呎價12892元，屬市價水平，據了...
2018-02-01
美國聯儲局今晨結束兩日議息會議，市場普遍預期將按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間在1.25至1.5厘。會後聲明指美國勞工巿場繼續增強，失業率仍然處於低位；經濟活動穩步提升；就業、家庭開支及商業固定投資穩定增長，預料通脹率在今年趨升，並在中期穩定於聯儲局2%的目標附近。 今次是主席耶倫退任前最後一次主持議息會議，會後只發聲明，不會舉行記者會。市場焦點料落在聲明中如何評估目前持續低於官方目標2%通脹走勢、經濟前景風險，以及總統特朗普政府推行的大規模稅改對增長可能構成的影響等。 耶倫在任四年間，美國經濟共增加約1000萬個就業職位，失業率降至17年新低的4.1%，基準利率...
2018-02-01
巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯和美斯各賽事共同上陣的近十場，領軍豪取九勝一負，期間視入球如拾草芥。今晚西班牙盃四強首回合地頭迎戰所有戰線三連敗的華倫西亞，他倆有力助球隊先拔頭籌，取讓球主客和讓兩球「主勝」。（香港時間周五凌晨4:30開賽） 尼馬雖然今夏離隊，但蘇亞雷斯及美斯演出未受影響，不同賽事近十場合力率隊取得九勝一負佳績，期間共入三十球，「哨牙蘇」貢獻當中十二球，拍檔亦有十球進帳，兩人這十仗包辦巴塞逾七成士哥。美斯形容球隊目前狀況更勝MSN年代︰「尼馬離隊後，我們改變了踢法，雖然進攻少了一個突圍武器，但己隊中場部署做得更好，全隊變得更加攻守平衡。」 聯手十仗轟三十球 目前...
2018-02-01
香港老爺車會（CCCHK）上周六（1月27日）在賽馬會上水雙魚河鄉村俱樂部舉行2018首次聚會，現場展出近百輛經典名車，當中不乏陪伴我們成長的「英雄車」，地道稱呼即是「飛仔車」！ 文、圖：彭志揚 ...
2018-02-01
66歲富商劉鑾雄（大劉）於16年12月迎娶38歲甘比（陳凱韻），二人婚前已育有大女秀樺及兒子仲學，甘比在去年爆出佗第三胎，昨日有消息指大劉已再為人父，甘比日前剖腹誕下約7磅重的女兒，據悉，B女樣子肥肥...
2018-02-01
昨早天寒下冷雨，大埔一所小學的副校長一早站在校門舉傘，等學生回來，原因是擔心小朋友忘記帶雨傘，沾濕衣衫着涼就不妙。此舉家長看在眼裏，把副校長雨中等學生的照片上載社交平台，網民紛紛讚好，一個上午便有一千七百多個like。 這位家長形容副校長的舉動令她「覺得好有愛」，而副校長在接受傳媒查詢時表示，希望學生覺得「學校是有愛的地方」。雙方的說話，暖入人心。再看網民的留言，發人深省，有家長說：「用心有愛的教學，總好過只看操行分嘅學校。」有人說：「作育英才唔一定要幾多個A，最重要係愛惜學生。」 這件好人好事，凸顯一些學校的做法，有商榷餘地。例子之一，有小學在氣溫下降至某度數，容許學生穿...
2018-02-01
近期三項被稱為系列的賽事已先後揭開序幕，首先是四歲系列首關的香港經典一哩賽於一月廿一日順利完成，然後剛周日有香港速度系列首關的百周年短途盃及三冠大賽首關的董事盃。談到四歲系列，由於只限四歲馬參加，而且三關的路程是千六米、千八米及二千米拾級而上，加上頭關與尾關的香港打吡大賽相距不足兩個月，對年輕馬而言難度其實相當高。由首辦到目前為止，只有上季的「佳龍駒」能奪得四歲三冠王這項殊榮。 今屆的香港經典一哩賽由「當家精選」先拔頭籌，也是牠初次增程跑千六米，稍後如出戰餘下兩關，便要逐步再增程，對蔡約翰來說也是一個頗大考驗。 至於香港速度系列以前被稱為短途三冠，由於最長路程只是千四米，所...
2018-02-01