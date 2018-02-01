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﻿蛇

2018-02-01 列印
劉嘉玲
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1965、1977、1989、2001

整體：屬蛇的朋友若要高空工作要小心，揸飛機、坐飛機和跳降傘要可免則免，而人事上有生離死別要調整，另養寵物要小心。

財運/事業：正財不錯，有機會創業，從事專業工作的朋友亦有機會加人工，留意農曆四月、十月可能破大財。

愛情：紅鸞星動，如果要拉埋天窗，屬蛇的朋友今年充滿動力，已婚的朋友也可考慮添丁。

健康：健康運不穩定，周身都似乎感覺不妥；而身體的疾病有機會在外地感染，要小心！
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