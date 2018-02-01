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﻿馬

2018-02-01 列印
吳業坤
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1966、1978、1990、2002

整體：屬馬的朋友不愛轉彎抹角，如能令自己靈巧或圓滑一點，成功機會較大；另因改變儀容而惹是非，今年似乎不是時候。

財運/事業：從事廚藝工作今年有好表現，對一般人來說可考慮投資飲食業，亦可修讀課程或學藝增值。

愛情：人際協調未算順利，如果想突破感情，不防學廚整蛋糕，有助人緣，亦可幫你和情人的關係邁進一大步。

健康：今年對機器、利器要小心，可捐血或做身體檢查化解。
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