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﻿羊

2018-02-01 列印
許志安
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1967、1979、1991、2003

整體：屬羊的朋友今年好多壓力，但冇壓力好難有進步；另今年犯太歲，可跟傳統去攝太歲，並可考慮幫長輩祈福。

財運/事業：今年有抽獎運、橫財運，另工作不要百足咁多爪，因周身刀冇張利，要貫徹才能成功。

愛情：今年感情平穩，要保持不是問題，單身者適宜約大班朋友去旅行或飲飲食食，有機會搵到新對象。

健康：要留意口腔或牙齒問題，另呼吸系統問題或筋骨問題需要鍛煉一下。
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