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﻿破13億點擊奇幻懸疑劇《河神》 myTV SUPER今日上架

2018-02-01 列印
四位要角 ■劇中四位男女主角陳芋米、張銘恩、李現及王紫璇（左起）。劇集無頂級明星坐鎮，除李現曾拍過劇，有啲知名度外，另三位都名不經傳。
撈屍隊長 郭得友 （李現飾） ■撈屍隊隊長，水性極好，水下撈屍，岸上斷案。被百姓尊稱為小河神。感官和觸覺超乎常人，玩世不恭、愛財又好吃。
低級神婆 顧影 （王紫璇飾） ■活潑可愛，天生神力，武藝高強。從小被神婆養大，但對占卜、測相、風水只略懂皮毛。與郭得友青梅竹馬。
醒目記者 肖蘭蘭 （陳芋米飾） ■報社記者，大家閨秀儀表端莊、崇尚女性獨立，頭腦靈活處變不驚，常常能掌握案件的第一手資料。
固執少爺 丁卯 （張銘恩飾） ■留德學法醫歸國後不願繼承商會生意，一心追查殺父一案。思維理性、心思縝密、相信科學、反對封建迷信，不懂變通。
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        由內地演員李現、張銘恩、王紫璇及陳芋米主演的奇幻懸疑劇《河神》將於今日在myTV SUPER上架。劇集在內地網站點擊量破13億，豆瓣評分達8.4分，因為有演技又有樣，兩男角極速彈起。myTV SUPER上架時間︰第1至12集於 2月1日上架；第13至24集於2月8日上架 （共24集）。

劇集講述民國年間的天津經常有水患，因而傳出河中有污糟嘢。撈屍隊隊長又名小河神的郭得友（李現飾）深得師傅「老河神」真傳，一招點煙辨冤情技驚四座之餘亦告慰冤魂無數。

集集有怪事

　　首集拜河大典上驚現一大一小屍體，大的為漕運商會會長丁義秋，小的為嬰兒。剛留學回來的漕運少爺丁卯（張銘恩飾）認為打撈屍體上岸的小河神有嫌疑。郭得友、丁卯、顧影（王紫璇飾）及天津市政府秘書長之女肖蘭蘭（陳芋米飾）齊查案，發覺事件古靈精怪，而且同20年前一件往事有關。

阻怪事發生

　　之後天津不斷有死人翻生，醫院又大火，連監獄都有暴動，古怪加麻煩事接二連三發生。小河神發現所有事都與一個叫魔古道的神秘組織有關。四位男女主角為阻止魔古道愈嚟愈勁，捲入了一單又一單離奇案件之中。

水底全實景

　　劇名叫《河神》，劇中自然有大量水底場景戲份。據《河神》製片人、閒工夫文化傳媒有限公司的CEO常犇表示，劇中所有水底戲都是實景拍攝。雖然用綠幕拍攝簡單又慳力，但視覺效果唔好，演員表演狀態亦有差異，如演員頭髮在水底漂浮及衣服浮動的樣子，實景拍和綠幕用鼓風機吹嘅效果完全唔同。而為了拍攝水底場景，劇組搭建了三個水底攝影棚，並請來《戰狼2》的水底攝影團隊拍攝。

撰文︰廖思慧
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