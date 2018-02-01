﻿破13億點擊奇幻懸疑劇《河神》 myTV SUPER今日上架

由內地演員李現、張銘恩、王紫璇及陳芋米主演的奇幻懸疑劇《河神》將於今日在myTV SUPER上架。劇集在內地網站點擊量破13億，豆瓣評分達8.4分，因為有演技又有樣，兩男角極速彈起。myTV SUPER上架時間︰第1至12集於 2月1日上架；第13至24集於2月8日上架 （共24集）。



劇集講述民國年間的天津經常有水患，因而傳出河中有污糟嘢。撈屍隊隊長又名小河神的郭得友（李現飾）深得師傅「老河神」真傳，一招點煙辨冤情技驚四座之餘亦告慰冤魂無數。



集集有怪事



首集拜河大典上驚現一大一小屍體，大的為漕運商會會長丁義秋，小的為嬰兒。剛留學回來的漕運少爺丁卯（張銘恩飾）認為打撈屍體上岸的小河神有嫌疑。郭得友、丁卯、顧影（王紫璇飾）及天津市政府秘書長之女肖蘭蘭（陳芋米飾）齊查案，發覺事件古靈精怪，而且同20年前一件往事有關。



阻怪事發生



之後天津不斷有死人翻生，醫院又大火，連監獄都有暴動，古怪加麻煩事接二連三發生。小河神發現所有事都與一個叫魔古道的神秘組織有關。四位男女主角為阻止魔古道愈嚟愈勁，捲入了一單又一單離奇案件之中。



水底全實景



劇名叫《河神》，劇中自然有大量水底場景戲份。據《河神》製片人、閒工夫文化傳媒有限公司的CEO常犇表示，劇中所有水底戲都是實景拍攝。雖然用綠幕拍攝簡單又慳力，但視覺效果唔好，演員表演狀態亦有差異，如演員頭髮在水底漂浮及衣服浮動的樣子，實景拍和綠幕用鼓風機吹嘅效果完全唔同。而為了拍攝水底場景，劇組搭建了三個水底攝影棚，並請來《戰狼2》的水底攝影團隊拍攝。



撰文︰廖思慧