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﻿嫌「小鮮肉」似細佬 甩拖Jeana愛熟男

2018-02-01 列印
■Jeana和黃伊汶等齊進行切燒豬儀式。
■Jeana稱與翁子光在數月前分手。
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　　何佩瑜（Jeana）和黃伊汶（Emme）等，前晚均有出席一公開活動。

　　Jeana 早前在網上自揭已和導演翁子光分手，她說心情已平復，和翁分手已有數個月，現在雙方都專心工作，做回朋友感覺更舒服。問到分手的原因？Jeana說：「因為各有各忙，花了很多時間在工作，大家見面機會不多。」

　　Jeana將和朋友到布吉旅行散心，至於是否已有心理準備迎接新戀情？她說一切隨緣，現在對感情抱放鬆態度，不一定要有男朋友，若遇到合適的對象亦不會抗拒拍拖。問她會否選年紀相差不大的男士做對象？Jeana道：「我偏向鍾意成熟男士，太後生好似『小鮮肉』，好似細佬咁！」

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