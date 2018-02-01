  • 2018年2月1日 星期四
  • 60%
熱門： 寒潮炸彈大帽山藍月亮羽絨

日報新聞 > 娛樂

﻿準華姐大鬥才藝 ⑪高詠堃跳鋼管舞勝出

2018-02-01 列印
■來自三藩市的高詠堃表演舞姿撩人。
■夏威夷佳麗楊筑晶性感上陣跳草裙舞。
Previous Next

　　內地拍劇中嘅Bosco覺得好凍，佢望住魚缸幻想自己喺熱帶地方游緊水。

　　《2018國際中華小姐競選》將於周六舉行，眾佳麗昨出席「現場觀眾至like表演活動」，逐一演出自選才藝項目，最後由來自三藩市的⑪高詠堃憑大跳高難度鋼管舞，奪得最高票數獲獎！

　　高詠堃直言有信心獲獎，並讚賞其他佳麗的表演，她解釋泳裝上陣是為了露出多點皮膚吸着鋼管防走光，周六決賽會重新編排更高難度鋼管舞姿！來自夏威夷、以Bra top上陣大跳草裙舞的②楊筑晶透露，為出賽再練習草裙舞一年，談到在寒冷天氣下表演，她笑謂感覺還好，但亦懷念夏威夷的天氣！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd