﻿與勝利齊當音樂大使 ﻿霆鋒﻿﻿炮製搖滾電音新歌﻿

謝霆鋒、李宇春、韓國男團BIGBANG成員勝利及國際電音音樂人Alan Walker昨日聚頭，為索尼與騰訊合組全新電音廠牌Liquid State擔任「音樂大使」。本報記者



身為「音樂大使」之一的謝霆鋒表示已跟其他三位大使開了一個以英文溝通的群組方便日後合作，問到霆鋒是否會推出英文歌並透過這平台打入韓國及歐、美音樂市場？霆鋒稱，還未想到那麼深入。早前內地網上有人虛報霆鋒將開演唱會更出售「門票」？霆鋒表示全不知情，若有活動會由官方平台公佈。



問到霆鋒可會感到電音（EDM）與他的搖滾形象不相襯？霆鋒表示，3月他將有這類型的音樂推出，正與騰訊方面洽談中，但其實自己已經將EDM的元素放了在新歌上，才產生這化學作用，之前已經進行中，只是大家再想有多些變化。



BIGBANG成員勝利被問到可會出席隊友太陽與閔孝琳的婚禮？勝利表示一定會出席，至於送上甚麼驚喜給一對新人？他透露：「我會唱歌。」勝利昨日在台上甚搶鏡，他先以廣東話說「大家好」之後又用泰文打招呼，對於獲邀擔任大使，他表示：「我完全相信可以打破業界界限，我的名字是勝利，我能帶勝利給這業界！」引來全場掌聲；司儀更鬼馬地說，將李宇春、霆鋒及他的名字加起來，便是「春鋒得意勝利。」



此外，問到各人如果只能選擇一個地方開演唱會，會選擇那個地方？李宇春稱，想在上海及香港。霆鋒則表示，自己很貪心，很多地方演出也會有不同感覺，例如香港、新加坡或越南。勝利則想在韓國舉行，因他想帶這次合作歌手的演出給韓國粉絲看，至於Alan Walker則想在挪威舉行音樂會。



