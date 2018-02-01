﻿大劉再為人父 甘比第三胎誕千金：多謝關心！

66歲富商劉鑾雄（大劉）於16年12月迎娶38歲甘比（陳凱韻），二人婚前已育有大女秀樺及兒子仲學，甘比在去年爆出佗第三胎，昨日有消息指大劉已再為人父，甘比日前剖腹誕下約7磅重的女兒，據悉，B女樣子肥肥白白，似足大劉。甘比昨回應記者祝賀時表示「多謝關心，多謝！多謝！」



現年66歲的華人置業前主席劉鑾雄（大劉）於2016年曾患重病，與他拍拖14年的女友甘比（陳凱韻）在旁不離不棄，陪伴治病，大劉事後強調一場大病令他體會到甘比才是最重要的女人，二人於2016年底註冊，甘比正式成為劉太。甘比先後為大劉於08年及12年誕下女兒秀樺及兒子仲學，一家四口關係融洽，經常結伴出席活動。



大劉抵養和探妻女



到去年中，突有消息指甘比再為大劉佗B，「婚後」不久即再度有喜，證大劉身體已康復。昨日有指甘比原本預產期在今個月中、即情人節前後，但突然胎動，日前更在養和剖腹誕下約7磅重B女，母女平安。消息指B女長得肥肥白白，五官似足爸爸。再為人母的甘比昨日回應記者祝賀時表示：「多謝關心，多謝！多謝！」



昨日，甘比的媽媽帶外孫到養和醫院探望甘比和初生B女，大劉其後亦到養和探太太。逗留至傍晚，大劉與秀樺、仲學與甘比媽一同離開養和，保鏢護送大劉上七人車，甘比媽拖小朋友上另一部車，當傳媒恭喜大劉再做爸爸時，他並沒回應。



甘比身家逾630億



大劉在16年與甘比註冊成為夫婦，17年1月甘比獲大劉送贈市值180億元的The One商場，3月大劉將名下持有的華置股份悉數分給長子劉鳴煒及甘比所生的一對子女秀樺及仲學，秀樺和仲學共佔50.02%股份（當時市值113億元），甘比則成為子女的股份託管人，直至子女成年。另外，大劉又將華置擁有的5.77億股盛京銀行股份，全數轉讓至甘比名下公司，加上歷年獲大劉饋贈逾100億元珠寶、物業及債券等，令甘比的身家達632億，成為香港女首富！



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