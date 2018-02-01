﻿香香獲黎諾懿傳授生仔秘技

岑麗香和黎諾懿昨日到又一城出席「桃花御園迎新春」揭幕禮，黎諾懿更帶同囝囝黎峰睿現身。他笑言囝囝比他更叻，9個月大就識賺錢，但暫時不會讓他拍劇或亮相節目。他說：「拍劇時間太長，現在我正在拍《BB來了》，見到很多小朋友都幾辛苦，而且錄影廠又多菌，如果囝囝病了，太太一定會殺死我。（再追一個？）都想生個豬女，一仔一女就夠。」



另外，香香在活動上不時被問到幾時生B，她直言不想有太大壓力，順其自然最舒服。至於想生仔定女？她說：「無所謂（老公呢？）你們問他啦，其實仔女都好，最重要是健康。」黎諾懿即教香香，若想「一擊即中」，最好是早上「造人」，因為兩人精神和體質在早上都最好！