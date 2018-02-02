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﻿解構猴雞狗豬運程 李丞責批屬雞易有病痛要小心

2018-02-02 列印
■李丞責博士今年推出的《2018狗年運程－汪汪發財》內容豐富，隨書更附送行運秘笈。
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        堪輿學家李丞責博士談到狗年有關娛樂圈的發展，表示因今年「二黑星」到，本來雞年已有「三碧星」和「太歲星」走在一起，娛樂圈是非特別多，但因有三碧主戰，嚟緊武打片非常好，無論是大國產片，還是香港製作都會大賣；而恐怖、詭異、妖邪和疾病等題材也應該受到追捧，不知今年又會旺邊一套神怪片或恐怖片而成為一時熱話。因二黑在西位，西位屬金，代表着疾病的問題。而金代表呼吸系統、氣管疾病或蚊蟲問題，大家要繼續提防，無論流感或禽流感都要特別小心。撰文：李佩儀 攝影：李維隆 協力：袁東亮
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