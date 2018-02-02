﻿猴

1968、1980、1992、2004



整體：屬猴的朋友很聰明，但恆心不足，加上重感情，容易因感情帶來負累，如能改善一下更好；要留意長輩健康、多關心他們，尤其是犯太歲的長輩可能會帶來一些惡訊。



財運/事業：今年有機會發大財，但可能分幾次進帳；另出門機會高，有利從事交通、航運、物流或旅遊等工作的朋友，見工都順利。



愛情：今年人緣桃花運一般，連感情都有點阻滯，但影響十分輕微，如想結婚的朋友，宜慎重考慮或推遲一點。



健康：要留意眼睛健康，有機出現淚線或白內障等問題；因常多愁善感，嘗試令自己情緒平伏，擺壽宴或參與喜事可化解。