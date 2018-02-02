﻿雞

1969、1981、1993、2005



整體：屬雞的朋友剛過了本命年，可說是在谷底等待翻身，在狗年會否雞犬不寧？又不一定，雖然今年冇乜吉星輔助，貴人又不足，但仍可靠自己的努力去處理。



財運/事業：如能克服陌生人或陌生事物，跨越後便會成功，工作上亦有人事變動，可考慮轉工；財運不錯，宜未雨綢繆。



愛情：雞本身是桃花旺的生肖，但今年桃花運似乎一般，而拍拖的朋友不防忍讓一點，否則容易有爭執、爭拗又多。



健康：十二生肖中最易有疾病的一個，可在西位放黑曜石葫蘆或黑碧璽化解，亦要避免牀頭向西，宜病向淺中醫。