﻿狗

1970、1982、1994、2006



整體：屬狗的朋友自律性高又忠心耿耿，在狗年性格會提升一倍，有時會過份執着或者墨守成規，如宗教冇牴觸最好去攝太歲、做好風水化煞和祈福祭祀，否則要面對人事關係的挑戰。



財運/事業：要處理好上司和下屬的關係，事業就能更順利；從事設計、美術、工程和藝術有關的工作都好好；以正財為主，但付出多過收鑊，宜看長線。



愛情：感情上守平穩，要突破感情的關口，農曆二月是比較優勝，宜戴些兔形的吉祥物，可有助你的愛情運。



健康：十二生肖中健康運最好的一個，但可能也會出現一些損傷，有機會可去捐血或洗牙，以減輕血光的憂慮。