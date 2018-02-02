﻿豬1971、1983、1995、2007

整體：屬豬的朋友不是代表蠢，而是代表公平和靈活性，他們好多時想面面俱圓而犧牲自己；今年女性屬豬的朋友異性緣特別旺，如果計劃生育，今年有機會添男丁。



財運/事業：打朝九晚五工的朋友今年會有些變動，若是自僱人士或從事交通、出門工作的朋友可大派用場；整體以正財為主，另投資要特別謹慎。



愛情：感情上女性相當好，男性則要注意言語、禮貌和與人相處不和，有機會與女友有誤會，特別留意相沖的農曆四月。



健康：今年要注意氣管呼吸道問題，身體亦容易出現小毛病，宜多做運動鍛鍊一下，按摩腳部穴位都有幫助。