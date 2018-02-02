﻿事先張揚演唱會無嘉賓 ﻿劉浩龍﻿﻿唔會唱祖兒嘅歌﻿

近年劉浩龍（師兄）愛上拍戲，因為好啱自己，他直言在樂壇多年所做嘅嘢「好唔係自己」，只係幫人哋演繹佢哋想聽嘅情歌，感覺係幾痛苦，所以寧犧牲去年10月開Show檔期，專心拍埋部戲，將演唱會推遲半年。今次師兄終於有個大型演唱會，有個屬於自己嘅大舞台，他更公開下戰書：「我可以攞番我個主場，鍾意做乜就做乜，唱乜就唱乜，夠薑就入嚟挑戰我啦！」採訪：方騫平 服裝：Kent &; Curwen 形象：Charles Wong



《劉浩龍Wilfred Lau Action Speaks Lauder Concert 2018》落實4月27日在旺角麥花臣舉行，演唱會海報中的師兄有一把紅紅啡啡的大鬍鬚，身形大大隻，判若兩人！他解釋除想大家留下深刻印象外，仲帶出訊息：「我打得㗎！夠膽就入嚟我主場挑戰我。其實入得嚟就係自己友可以玩到盡。正如當日做《劉浩龍小音樂會》尾聲時，刻意置身門中間來包裝特別畫面。」



一提女友即封口



師兄預告演唱會不會有嘉賓，完完全全好劉浩龍和音樂結集在一起，他更透露到時會獻唱冇改編過，大家耳熟能詳的歌，包括《思覺失調》、《二等天使》及《記得》等。由於自己都要開心enjoy，他堅持會演繹喜歡的歌如《髒話阿七》及《Feel So Right》。問到可會唱女友容祖兒的歌時？他即落閘說：「唔會唱任何女士嘅歌曲，因為係劉浩龍演唱會，多謝大家！（講情深說話呢？）同歌迷會講，我由佢哋學生時候睇到結婚生仔，感覺好開心，不過，同fans相識咁多年佢哋知我乜脾性，一定唔會問我感情問題，大家心照。」當追問到容祖兒可會現身支持時，他又繼續保持神秘笑住話：「答你唔到，多謝你。」他唯一可以說，拍戲可以收埋自己唔使見人，可以做番自己，就算幾攰都唔想離開片場，相反唱歌攞唔到所得的滿足感，真係冇咁有癮，唯獨演唱會例外。



