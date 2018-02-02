﻿群星預祝票房大賣 ﻿張涵予﻿﻿拉隊北京撐《紅海》﻿

由張涵予、蔣璐霞主演，林超賢執導的《紅海行動》前日在北京舉行記者招待會，先後與林超賢合作過的謝霆鋒、張家輝、周杰倫及彭于晏都有拍片預祝電影大賣。



英皇電影發行的賀歲電影《紅海行動》前日在北京舉行記者會，導演林超賢，演員張涵予、蔣璐霞及黃景瑜等拉大隊亮相造勢。



記者會的最大驚喜來自謝霆鋒、周杰倫、張家輝及彭于晏四大男神，通過大熒幕向導演林超賢獻上祝福。曾雙雙主演《逆戰》的謝霆鋒和周杰倫預祝票房大賣；憑《激戰》贏得香港金像獎最佳男主角的張家輝，則採用特別的方式送上祝賀：一邊行樓梯一邊氣喘地預祝《紅海行動》票房步步高升，引來了現場拍手和笑聲。



